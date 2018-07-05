Жители дачного поселка на выезде из Самары просят благоустроить подходы к их массиву
На окраине Самары, у старого русла реки Сок, находится небольшой дачный поселок - всего 26 домов. В основном люди приезжают сюда в теплое время года, но есть и те, кто проживает круглогодично. Долгожданную реконструкцию Красноглинского шоссе они встретили с энтузиазмом. Ремонтные тяготы - грязь и шум - жители переносили терпеливо.
- Эта дорога нужна городу как воздух, - выражает общее мнение председатель СНТ «Старая жила - массив №1» Александр Григорьев. - Но так вышло, что наши интересы при проектировании не были учтены.
В первую очередь пострадали участки, расположенные вдоль дороги.
- При установке бетонной стены нас буквально засыпали землей, щебенкой, снесли межевые столбы, забор, - рассказывает Вера Шафигова. - Мусор мы убрали сами, но ограждения нет. Кто возместит нам ущерб? Строители говорят: пусть стена будет вашим забором, но это - самовольный захват. К тому же были вырублены все деревья вдоль трассы. Они защищали нас от шума и пыли, а теперь мы задыхаемся и не можем спать.
Пока шел основной этап реконструкции, чтобы попасть на свои участки, жители вынуждены были карабкаться на вновь возведенное ограждение… по приставной лестнице. Люди, в том числе пожилые, преодолевали три-четыре пролета наверх, а потом прыгали на трассу с полуметровой высоты. Без травм не обошлось. Сейчас экстремальные забавы позади. Но любой дождь превращает выход из поселка в полосу препятствий. Сначала жителям нужно пройти по грязи, затем - по дороге несколько сотен метров до тротуара. Тротуар - еще одна проблема поселка. Пешеходная дорожка начинается от Сокского моста, доходит до стелы «Самара» и обрывается. Далее тротуар продолжается по противоположной стороне, где нет жилых домов, только несколько автосервисов и знаменитый «Холодильник». В итоге люди вынуждены следовать на остановку по трассе с весьма оживленным движением. Только возле поселка 41 км тротуар возвращается на сторону по направлению к городу. Люди возмущаются: за что так наказали пешеходов? Впрочем, автомобилистам тоже не очень повезло. Небольшой кусочек пешеходной дорожки от моста до поселка перегородил единственную ведущую в жилой массив грунтовку. Проблему удалось устранить только после вмешательства областного министерства транспорта и автомобильных дорог.
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