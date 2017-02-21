Жители Тольятти и Чапаевска могут поучаствовать в преобразовании городской среды

Преобразование городов пройдет по программе «Пять шагов благоустройства», которая включают в себя: благоустройство оживленного общественного пространства, создание возможностей для времяпрепровождения молодёжи, обновление городских достопримечательностей, преображение или создание объектов социальной инфраструктуры, а также активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и помещений. Программа «5 шагов» реализуется в рамках приоритетной национальной программы «Комплексное развитие моногородов».