Жители Ташкентской, Ново-Садовой и Гастелло почти на 2 недели остались без горячей воды
В понедельник, 3 июля, специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» приступили к плановому ремонту III тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Они планируют выполнить техническое обслуживание оборудования и при необходимости заменить изношенные участки трубопровода.
Пресс-служба компании сообщает, что с 3 по 16 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: Ташкентской, Георгия Димитрова, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Московского шоссе.
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