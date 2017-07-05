Жители Самары смогут в шутку пожениться в парке Гагарина

В субботу, 8 июля, в Самаре отметят День семьи, любви и верности.



Праздник начнется в парке Гагарина в 10:00. В этот день для посетителей проведут конкурсы с призами, состоятся шоу капоэйра и фотосессии. В 12:00 пройдет шуточная церемония бракосочетания для всех желающих. Кроме того, посетители смогут стать донорами и сдать кровь прямо в парке (для этого нужно иметь при себе паспорт). Доноры получат памятные подарки и бесплатный чай с печеньем.



Мероприятие пройдет у входа со стороны улицы Советской Армии, возле стадиона.