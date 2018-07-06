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Жители Самары смогут увидеть «Полёт над Стокгольмом»

В субботу, 7 июля, в городе пройдет День шведской культуры. Мероприятия организует посольство Швеции.

В 10:00 в Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) пройдет открытие выставки «Неожиданная Швеция». На ней гости узнают интересные факты о стране и увидят работы шведских фотографов. Также с 10:00 до 16:00 посетители могут посмотреть фильм для очков виртуальной реальности «Полёт над Стокгольмом».

В этот же день в литературном музее (ул. Фрунзе, 155) с 10:00 до 16:00 бесплатно будут показывать шведские фильмы:

- «Серьезная игра» (16+), Пернилла Август. Арвид, которого приняли в штат уважаемой национальной газеты, приезжает коллегами в загородный дом модного художника и с первого взгляда влюбляется в его дочь Лидию. Его чувства взаимны, но сословные различия делают счастливый брак невозможным.

- «Марта и Ники» (12+), Тора Мортенс. Марта и Ники приняли участие в крупнейшем соревновании по танцам в стиле хип-хоп в Париже. Это был первый случай, когда две женщины стали чемпионами.

- «Хорошие люди»(12+), Карин аф Клинтберг и Андерс Хельгерсон. Группа молодых людей из Сомали пытается интегрироваться в общество в небольшом шведском городке. У местного предпринимателя Патрика Андерсона появляется идея использовать для этой цели спорт.

- «Цацики, папа и оливковая война» (12+), Лиза Джеймс Ларссон. Цацики с нетерпением ждет летних каникул, чтобы снова поехать в Грецию в гости к папе. Но когда приезжает, видит, что в стране кризис, который отразился на всех сферах жизни, отель отца пустеет.

«Мы – лучшие!» (12+), Лукас Мудиссон. Три девочки в 1980-х в Стокгольме решили создать панк-группу несмотря на то, что у них не было инструментов.
Дата: 6 июля 2018 , 10:33
129
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: sweden.ru, Каролина Ромаре
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