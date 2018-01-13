Жители Самары смогут сами выбрать территории для благоустройства

В четверг, 11 января, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды». Были подведены итоги работы, проделанной в прошлом году, и поставлены четкие ориентиры на 2018-й.



Инициатива президента



Приоритетный проект по благоустройству «Формирование комфортной городской среды» стартовал по инициативе Президента России Владимира Путина.



- Задачи, поставленные перед нами главой государства, были сформированы по общественному запросу, - напомнил Азаров. - Президент неоднократно подчеркивал, что воплощать планы по благоустройству дворов, улиц, скверов нужно обязательно советуясь с людьми.



Глава региона поручил членам комиссии создать такие условия, которые позволят привлечь к участию в президентской программе как можно больше жителей. По его словам, несмотря на то, что в проекте участвовало абсолютное большинство муниципалитетов Самарской области, личное участие граждан пока на невысоком уровне.



- Не во всех муниципалитетах власть прислушивалась к жителям, чиновники отбирали проекты самостоятельно. Они посчитали, что удобнее это делать из кабинетов. Серьезный просчет. Там, где такое произошло, люди оказались недовольны результатом, - сказал Азаров.



Работать над ошибками



О реализации областной программы подробно доложил врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. В 2017 году на нее выделили 2,1 млрд рублей, из которых 927 млн - из федерального бюджета. Планировалось благоустройство 1468 дворов и трех общественных территорий в 34 муниципальных образованиях. В программе вообще не участвовали Большеглушицкий, Елховский и Камышлинский районы, поскольку, как сообщил Крайнев, не разработали проекты по благоустройству.



Из запланированного тоже не все удалось исполнить в полном объеме. Например, в Самаре в некоторых дворах возникли сложности по вине подрядных организаций. Дмитрий Азаров поручил главе города Елене Лапушкиной до конца января провести служебное расследование по всем таким случаям. По словам врио губернатора, все недобросовестные компании должны попасть в «черный список», что отсечет их в дальнейшем от госконтрактов.



Как добавил Крайнев, реализацию программы усложнило позднее проведение торгов.



- Решение о выделении федеральных средств было принято еще в марте прошлого года. Все подготовительные работы в муниципалитетах надо было вести параллельно, - отреагировал Азаров.



Глава региона четко обозначил сроки: в этом году все контракты должны быть заключены до 1 апреля, а работы по благоустройству завершены к 1 сентября.



Кроме того, врио губернатора выразил недовольство тем, что министерство до сих пор не подготовило сводный список дворов, которые войдут в программу в этом году.



- При такой работе министерства не стоит удивляться тому, что торги проходят в сентябре. Потом на местах приходится геройствовать, чтобы выполнить программу. Но это геройство только покрывает отсутствие системной работы, - раскритиковал работу ведомства глава региона.



Двойной контроль



Контроль за реализацией приоритетного проекта решено значительно усилить. По предложению Дмитрия Азарова руководителем программы «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области назначен председатель губернской думы Виктор Сазонов, координатором приоритетного проекта - заместитель председателя регионального правительства Виктор Кудряшов.



- Двойной контроль со стороны народных избранников и исполнительной власти, координация межведомственного взаимодействия позволят обеспечить точные сроки выполнения программы, - сказал Азаров.



Кроме того, ход программы будет отслеживать межведомственная комиссия. Каждые две недели она будет подводить промежуточные итоги. К этой работе планируют привлечь депутатов, экспертов, представителей общественных организаций.



Решение за жителями



Также глава региона выступил с инициативой: 18 марта провести общественное голосование по включению в программу общественных пространств.



- 18 марта - знаковый день: граждане нашей страны будут выбирать президента, выбирать будущее нашей страны. Предлагаю на избирательных участках организовать рейтинговое голосование, чтобы жители сами выбрали территории, которые будут включены в программу, - сказал Азаров.



Комментарии:



Елена Пронина, УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №8 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:



• Программа позволяет решать реальные проблемы жителей. Но есть и сложности при реализации их желаний. Мы, например, столкнулись с тем, что активисты хотят посадить деревья там, где пролегают инженерные коммуникации, то есть невозможно по техническим причинам. Или не прописывают детали в проектах, в итоге вместо взрослого турникового комплекса им привозят детский.



Чтобы избежать таких недоразумений, надо помочь людям наладить контакт с экспертами и подрядчиками. Недобросовестные подрядные организации - отдельная тема. Хорошо, что жители могут просто не принять плохо выполненную работу и потребовать исправить дефекты. Но лучше такого не допускать.



Наталья Шохова, УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ «СОВЕТСКИЙ 8»:



• У нас в прошлом году привели в порядок двор у дома на улице Средне-Садовой, 36. Люди остались довольны. Горожане уже подготовили заявки на благоустройство дворов на улицах Свободы, 5 и XXII Партсъезда, 27-29. Кроме того, в Советском районе много любимых жителями зеленых зон, которые они также хотят сделать более ухоженными. В планах продолжать эту работу. Главное - поддержать инициативу людей.

