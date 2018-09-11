Жители Самары смогут пробежать «Кросс нации»

Пробежать кросс могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие бесплатное. Спортсменам нужно оформить заявку, предоставив паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача и медицинский полис.Заявки от организаций принимаются по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медучреждения.Комиссия по допуску работает с 10 по 14 сентября с 10:00 до 18:00 на УСЦ «Чайка», тел/факс: 8(846) 950-19-73. В день соревнований, 15 сентября, заявки принимаются в администрации УСЦ «Чайка» с 8:30 до 10:00.Победителей и призеров забегов наградят медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Также пройдет концерт, будут работать бесплатные спортивно-развлекательные площадки для зрителей.