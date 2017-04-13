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Жители Самары смогут получить инвентарь к субботнику в 200 пунктах выдачи

Их создали во всех внутригородских районах.

Грабли, перчатки, мешки для мусора и прочие подручные средства уже закуплены муниципальными предприятиями, управляющими компаниями, социальными учреждениями, бизнес-структурами и другими организациями. Наличие инвентаря было проверено на городском уровне.

- Чтобы получить инструменты, жителям достаточно обратиться в администрацию своего района. Там подскажут, где находится ближайший пункт выдачи необходимых предметов, - отметил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Алексей Коробков.

К наведению чистоты в этом сезоне планируется привлечь максимальное число жителей. При этом все территории Самары поделены на квадраты, за которыми закреплены ответственные. «Белых пятен» на карте уборки нет.

Сегодня в Самаре работают порядка 200 пунктов выдачи инвентаря.
Дата: 13 апреля 2017 , 15:42
152
Автор текста: Яна Емелина
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