Жители Самары смогут получить инвентарь к субботнику в 200 пунктах выдачи

Грабли, перчатки, мешки для мусора и прочие подручные средства уже закуплены муниципальными предприятиями, управляющими компаниями, социальными учреждениями, бизнес-структурами и другими организациями. Наличие инвентаря было проверено на городском уровне.- Чтобы получить инструменты, жителям достаточно обратиться в администрацию своего района. Там подскажут, где находится ближайший пункт выдачи необходимых предметов, - отметил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Алексей Коробков.К наведению чистоты в этом сезоне планируется привлечь максимальное число жителей. При этом все территории Самары поделены на квадраты, за которыми закреплены ответственные. «Белых пятен» на карте уборки нет.Сегодня в Самаре работают порядка 200 пунктов выдачи инвентаря.