Жители Самары смогут поближе познакомиться с «Александром Невским» и «Алексеем Толстым»
В пятницу, 23 июня, на речном вокзале пройдёт День открытых дверей на круизных теплоходах.
Все желающие смогут познакомиться с командами и арт-бригадами, осмотреть каюты, рестораны и общественные помещения теплоходов.
Также в этот день можно будет ознакомиться с круизными предложениями на навигацию 2017 года, задать интересующие вопросы представителям круизных туроператоров и забронировать путёвку на речной круиз по специальным ценам.
Время проведения Дня открытых дверей:
1. Теплоход «Александр Невский» 15.00 - 18.00 (3 часа).
2.Теплоход «Семён Будённый» 15:30 - 16:30 (1 час).
3.Теплоход «Валерий Чкалов» 14:00 - 16:00 (2 часа).
4.Теплоход «Алексей Толстой» 15.00 - 16.00 (1 час).
5.Теплоход «А.И. Герцен» 14.30 - 15.30 (1 час).
6.Теплоход «Георгий Жуков» 15:30 - 16:30 (1 час).
7.Теплоход «Октябрьская революция» 16.30 - 18.30 (2 часа).
Доступ на теплоходы будет разрешён только в указанное время, для прохода потребуется паспорт.
Место проведения: речной вокзал, улица Максима Горького, д. 82., 3-4-й причал. Вход свободный.
Все желающие смогут познакомиться с командами и арт-бригадами, осмотреть каюты, рестораны и общественные помещения теплоходов.
Также в этот день можно будет ознакомиться с круизными предложениями на навигацию 2017 года, задать интересующие вопросы представителям круизных туроператоров и забронировать путёвку на речной круиз по специальным ценам.
Время проведения Дня открытых дверей:
1. Теплоход «Александр Невский» 15.00 - 18.00 (3 часа).
2.Теплоход «Семён Будённый» 15:30 - 16:30 (1 час).
3.Теплоход «Валерий Чкалов» 14:00 - 16:00 (2 часа).
4.Теплоход «Алексей Толстой» 15.00 - 16.00 (1 час).
5.Теплоход «А.И. Герцен» 14.30 - 15.30 (1 час).
6.Теплоход «Георгий Жуков» 15:30 - 16:30 (1 час).
7.Теплоход «Октябрьская революция» 16.30 - 18.30 (2 часа).
Доступ на теплоходы будет разрешён только в указанное время, для прохода потребуется паспорт.
Место проведения: речной вокзал, улица Максима Горького, д. 82., 3-4-й причал. Вход свободный.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 июня 2017
243
20 июня 2017
247
1
20 июня 2017
210
20 июня 2017
403
20 июня 2017
164
20 июня 2017
126
20 июня 2017 , 16:11
243
На эти цели из бюджета города планируют потратить почти миллион рублей.
20 июня 2017 , 16:01
109
В пятницу, 23 июня, на речном вокзале пройдёт День открытых дверей на круизных теплоходах.
20 июня 2017 , 15:11
208
В конкурсе на право заключения концессионного соглашения на создание снегоплавильной станции с...
20 июня 2017 , 15:09
247
Во вторник, 20 июня, примерно в 14 часов в городе вместе с уже привычным дождем посыпался град....
20 июня 2017 , 14:31
210
В среду, 21 июня, с 21:00 до 22:30 на территории III очереди набережной реки Волги...
20 июня 2017 , 13:48
403
В воскресенье, 2 июля, в 13:00 состоится марафон «Я - Невеста».
20 июня 2017 , 13:44
164
Федеральное министерство труда и защиты опубликовало постановление правительства РФ о переносе...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8529
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
8079
7
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
16 июня 2017
6264
1
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
23 мая 2017
6210
2
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
23 мая 2017
1089
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1307
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1150
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
2 июня 2017
737
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...