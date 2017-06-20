Жители Самары смогут поближе познакомиться с «Александром Невским» и «Алексеем Толстым»

Все желающие смогут познакомиться с командами и арт-бригадами, осмотреть каюты, рестораны и общественные помещения теплоходов.Также в этот день можно будет ознакомиться с круизными предложениями на навигацию 2017 года, задать интересующие вопросы представителям круизных туроператоров и забронировать путёвку на речной круиз по специальным ценам.Время проведения Дня открытых дверей:1. Теплоход «Александр Невский» 15.00 - 18.00 (3 часа).2.Теплоход «Семён Будённый» 15:30 - 16:30 (1 час).3.Теплоход «Валерий Чкалов» 14:00 - 16:00 (2 часа).4.Теплоход «Алексей Толстой» 15.00 - 16.00 (1 час).5.Теплоход «А.И. Герцен» 14.30 - 15.30 (1 час).6.Теплоход «Георгий Жуков» 15:30 - 16:30 (1 час).7.Теплоход «Октябрьская революция» 16.30 - 18.30 (2 часа).Доступ на теплоходы будет разрешён только в указанное время, для прохода потребуется паспорт.Место проведения: речной вокзал, улица Максима Горького, д. 82., 3-4-й причал. Вход свободный.