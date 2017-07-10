Жители Самары смогут купить билеты на поезд до Питера со скидкой

Продолжается акция «Удачный вторник».



Как сообщает пресс-служба КбшЖД, во вторник, 11 июля, с 9:00 по местному времени пассажиры смогут оформить билеты на верхние места в купе со скидкой. Акция действует на поезда до Санкт-Петербурга и обратно (107Й и 107Ж) отправлением с 11 июля по 20 августа.