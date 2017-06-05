Жители Самары смогут бесплатно позаниматься йогой в парках

Как сообщает пресс-служба «Парков Самары», в большинстве городских парков все желающие бесплатно могут заняться различными направлениями йоги. Занятия проходят под руководством сертифицированных преподавателей от ведущих йога-студий города. Практики рассчитаны на любой возраст и на любой уровень подготовленности.Расписание на июнь: