Жители Самары могут увидеть интересные и пугающие экспонаты из северной столицы России
В минувшие выходные в музее им. Алабина открылись сразу три выставки, две из которых из Санкт-Петербурга. Не покидая Самары, вы можете увидеть чудеса и диковинки кунсткамеры и музея восковых фигур.
«Восковые фигуры»
У всех есть свои кумиры. У взрослых - популярные актеры, певцы, публичные деятели. У детей - герои сказок и мультфильмов. Выставка восковых фигур, созданных кропотливым трудом скульпторов из Санкт-Петербурга, позволит взрослым посетителям приятно провести время в компании знаменитых современных артистов и телеведущих, политиков и исторических деятелей, а ребятам - окунуться в волшебный мир сказок, встретиться с любимыми героями. Посетителей ждут 45 персонажей.
Поднимет настроение и взрослым, и детям комната смеха. Она состоит из 11 зеркал, которые искажают отражение и становятся замечательным дополнением выставки.
Фотографии с экспонатами пополнят семейный альбом, оставив на память незабываемые минуты радости. Без возрастных ограничений.
«Кунсткамера»
Экспонаты выставки подобраны в лучших традициях Кунсткамеры Петра I, куда по его указу со всей России поступали многочисленные монстры - «уроды человеческие и животные», составившие тератологическую коллекцию. Цель - позволить посетителям познакомиться со строением человеческого тела, а также увидеть последствия влияния на него окружающей среды и вредных привычек, таких как курение, алкоголизм и наркомания.
40 анатомических препаратов - аналоги созданных великими исследователями прошлых столетий и современниками. Выставка адресована широкому кругу посетителей, а также актуальна для проведения тематических занятий о вреде курения и наркомании со школьниками и студентами. Возрастное ограничение 12+.
«Мир динозавров»
Кто из нас в детстве не мечтал отправиться в удивительное путешествие в доисторические времена, увидеть динозавров, гигантские растения, узнать, каким мир был за миллионы лет до наших дней? Музей им. Алабина предоставляет уникальную возможность совершить его. 30 динозавров предстанут перед зрителями в натуральную величину. Среди экспонатов посетители встретят как давно известные их виды, такие как трицератопс, тираннозавр Рекс, так и совсем недавно открытые, например, газозавр, герерозавр, ахиллобатор. Доисторические ящеры двигаются, щелкают зубами и даже дышат.
Экспозицию удачно дополняют аудиовизуальные эффекты: звуки диких джунглей, пение цикад, проекции растений. Все это помогает погрузиться в атмосферу прошлого нашей планеты, ощутить этот «затерянный мир» и почувствовать себя совершившими путешествие во времени. Без возрастных ограничений.
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