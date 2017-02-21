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Жители Самары могут увидеть интересные и пугающие экспонаты из северной столицы России

В минувшие выходные в музее им. Алабина открылись сразу три выставки, две из которых из Санкт-Петербурга. Не покидая Самары, вы можете увидеть чудеса и диковинки кунсткамеры и музея восковых фигур.

«Восковые фигуры»

У всех есть свои кумиры. У взрослых - популярные актеры, певцы, публичные деятели. У детей - герои сказок и мультфильмов. Выставка восковых фигур, созданных кропотливым трудом скульпторов из Санкт-Петербурга, позволит взрослым посетителям приятно провести время в компании знаменитых современных артистов и телеведущих, политиков и исторических деятелей, а ребятам - окунуться в волшебный мир сказок, встретиться с любимыми героями. Посетителей ждут 45 персонажей.

Поднимет настроение и взрослым, и детям комната смеха. Она состоит из 11 зеркал, которые искажают отражение и становятся замечательным дополнением выставки.

Фотографии с экспонатами пополнят семейный альбом, оставив на память незабываемые минуты радости. Без возрастных ограничений.

«Кунсткамера»

Экспонаты выставки подобраны в лучших традициях Кунсткамеры Петра I, куда по его указу со всей России поступали многочисленные монстры - «уроды человеческие и животные», составившие тератологическую коллекцию. Цель - позволить посетителям познакомиться со строением человеческого тела, а также увидеть последствия влияния на него окружающей среды и вредных привычек, таких как курение, алкоголизм и наркомания.

40 анатомических препаратов - аналоги созданных великими исследователями прошлых столетий и современниками. Выставка адресована широкому кругу посетителей, а также актуальна для проведения тематических занятий о вреде курения и наркомании со школьниками и студентами. Возрастное ограничение 12+.

«Мир динозавров»

Кто из нас в детстве не мечтал отправиться в удивительное путешествие в доисторические времена, увидеть динозавров, гигантские растения, узнать, каким мир был за миллионы лет до наших дней? Музей им. Алабина предоставляет уникальную возможность совершить его. 30 динозавров предстанут перед зрителями в натуральную величину. Среди экспонатов посетители встретят как давно известные их виды, такие как трицератопс, тираннозавр Рекс, так и совсем недавно открытые, например, газозавр, герерозавр, ахиллобатор. Доисторические ящеры двигаются, щелкают зубами и даже дышат.

Экспозицию удачно дополняют аудиовизуальные эффекты: звуки диких джунглей, пение цикад, проекции растений. Все это помогает погрузиться в атмосферу прошлого нашей планеты, ощутить этот «затерянный мир» и почувствовать себя совершившими путешествие во времени. Без возрастных ограничений.
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Дата: 21 февраля 2017 , 15:32
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Автор текста: Ирина Кириллова
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