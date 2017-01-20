Жители Самары могут бесплатно посетить художественный музей

Для посещения будут открыты залы основной экспозиции и временных выставок.Желающие смогут также побывать на экскурсии «Коллекционеры и меценаты», которая будет начинаться каждый час, с 11:00 до 17:00. Также гостям предлагаются тематические экскурсии по коллекциям музея:11:00 - «Русская иконопись и меднолитая пластика XVI - XIX вв.»;12:00 - «Дом на Дворянской»;13:00 - «Тайны музейной шкатулки» (экскурсия-игра для детей 8-15 лет);14:00 - «Русское искусство XVIII - начала XX века»;15:00 - «Русский авангард»;16:00 - «Искусство Востока».Стоимость экскурсии - 80 руб.