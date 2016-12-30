Жители Самарской области получили госнаграды

Они были удостоены знаков отличия от имени президента России Владимира Путина, а также наград Самарской области.



Государственные и региональные награды получили 38 человек. Их вручал губернатор Николай Меркушкин.



Глава региона сказал, что церемонией награждения лучших людей губернии завершается деловой год в регионе.



- Каждый из вас внес огромный вклад в развитие области, страны в целом. Каждый из вас пользуется огромным уважением в коллективе, вы известные люди в Самарской области. Это говорит о том, что вы ведете огромную работу для укрепления нашего региона, страны, — обратился к участникам церемонии Николай Меркушкин.



Получивгик награды жители выразили слова благодарности своим трудовым коллективам, которые выдвинули их на соискание государственных наград.



В заключение Николай Меркушкин поздравил всех награжденных с Новым годом и пожелал успехов в 2017 году.