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Жители Самарской области получили госнаграды

Они были удостоены знаков отличия от имени президента России Владимира Путина, а также наград Самарской области.

Государственные и региональные награды получили 38 человек. Их вручал губернатор Николай Меркушкин.

Глава региона сказал, что церемонией награждения лучших людей губернии завершается деловой год в регионе.

- Каждый из вас внес огромный вклад в развитие области, страны в целом. Каждый из вас пользуется огромным уважением в коллективе, вы известные люди в Самарской области. Это говорит о том, что вы ведете огромную работу для укрепления нашего региона, страны, — обратился к участникам церемонии Николай Меркушкин.

Получивгик награды жители выразили слова благодарности своим трудовым коллективам, которые выдвинули их на соискание государственных наград.

В заключение Николай Меркушкин поздравил всех награжденных с Новым годом и пожелал успехов в 2017 году.  
Дата: 30 декабря 2016 , 13:25
104
Автор текста: Ксения Кармазина
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