Жители Самарской области на майские праздники стали летать за границу в три раза чаще

По данным пресс-службы «Курумоча», за это время авиакомпании совершили 313 рейсов. Почти треть от всего пассажиропотока - 18,8 тыс. человек - воспользовалась международными рейсами. Год назад число пассажиров на прямых зарубежных маршрутах составляло 6,5 тыс. человек. Таким образом, международный пассажиропоток самарского аэропорта в начале мая 2017 года вырос в три раза.50% пассажиров (9,4 тысячи) вылетели из Самары в Анталью, что почти в 9 раз превысило результат Сочи. Российский курорт выбрали 1022 пассажира.Среди внутрироссийских направлений лидирует Санкт-Петербург. Пассажиропоток в этот город из Самары вырос на 90%.В ТОП-10 самых популярных направлений у пассажиров по итогам майских праздников вошли: Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Алматы, Стамбул, Екатеринбург, Дубай, Ларнака, Сочи.