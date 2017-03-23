Жители Октябрьского района помогают животным из приюта «Участие»

Бродячему животному повезет, если оно окажется в приюте. Там уж точно обогреют, накормят, вылечат и, может быть, даже подберут хозяина. Как правило, такие приюты содержатся на пожертвования, не отказываются от любой помощи добровольцев. ТОС №1 Октябрьского района оказывает регулярную помощь приюту для бездомных животных «Участие».Председатель совета ТОС Елена Пронина рассказала, что жители дружат с приютом «Участие» уже три года. Познакомились, когда пытались пристроить бездомных котят. Выяснилось, что приюту нужна помощь. Необходимы корма, крупы, подстилки, посуда, лекарства и много чего еще.- Мы подумали, что наши жители могут помочь, и кинули клич, разместили объявления на информационных досках, - говорит Пронина. - Многие разбирают лоджии, шкафы, старые вещи жалко выкинуть, а отдать некому. Мы предложили нести их в ТОС, чтобы потом передать в приют. Жители поддержали инициативу. И теперь несколько раз в год мы отвозим в «Участие» то, что собираем.Одеяла, коврики, кастрюли, бинты, рис, гречка, лапша, корма... Обычно машину загружают полностью. В последний раз помощь доставляли в феврале. Но жители уже несут следующую партию, а значит, скоро вновь ехать в приют.В этом году к работе присоединился Самарский спортивный лицей. Классный руководитель 6 «Б» класса, учитель английского языка Наталья Бехтина рассказала, что в учреждении проходила декада добрых дел. Ребята сами предлагали, чем заняться, и решили, что помогут именно приюту. Дети купили для собак корм, игрушки и отнесли для передачи в ТОС №1.Сейчас в приюте «Участие» около 200 животных, в основном это собаки. Примерно четверть питомцев - с травмами.- Отрадно, что у людей сохранились добрые чувства и желание помочь четвероногим. Не остаются в стороне и дети, к нам приезжает много школьников, - отметила организатор приюта «Участие» Ирина Блинова. - Представители ТОС №1 Октябрьского района - частые гости, они всегда привозят нам самое необходимое. Они сами собирают подарки для животных и доставляют их, ведь своего транспорта у нас нет.Подробнее узнать о том, как помочь некоммерческому приюту для бездомных животных «Участие», можно по тел.: 231-21-22, 8-917-106-07-22, на сайте приют-участие.рф, в группе «ВКонтакте». Корма, вещи, посуду можно оставить в будни в помещении ТОС №1 на ул. Осипенко, 20, 6-й подъезд, код 81 или 82.Школа №92 (пр. Карла Маркса, 183)Районный брейн-ринг для волонтеров - знатоков жилищного законодательства и основ современного домовладенияБиблиотека №8 (ул. Н. Панова, 30)Встреча с членом Союза журналистов России, автором волшебных сказок о Самаре Марией ПашининойШкола №54 (ул. Ерошевского, 29)Районный этап городских соревнований по волейболу на Кубок главы Самары среди учащихся образовательных учреждений в 2017 году.