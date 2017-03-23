Жители Октябрьского района помогают животным из приюта «Участие»
Проходя мимо бездомных исхудавших животных, многие жалеют котенка или собачку. Кто-то гладит, некоторые подкармливают. И лишь единицы забирают домой и делают домашними питомцами.
Бродячему животному повезет, если оно окажется в приюте. Там уж точно обогреют, накормят, вылечат и, может быть, даже подберут хозяина. Как правило, такие приюты содержатся на пожертвования, не отказываются от любой помощи добровольцев. ТОС №1 Октябрьского района оказывает регулярную помощь приюту для бездомных животных «Участие».
Председатель совета ТОС Елена Пронина рассказала, что жители дружат с приютом «Участие» уже три года. Познакомились, когда пытались пристроить бездомных котят. Выяснилось, что приюту нужна помощь. Необходимы корма, крупы, подстилки, посуда, лекарства и много чего еще.
- Мы подумали, что наши жители могут помочь, и кинули клич, разместили объявления на информационных досках, - говорит Пронина. - Многие разбирают лоджии, шкафы, старые вещи жалко выкинуть, а отдать некому. Мы предложили нести их в ТОС, чтобы потом передать в приют. Жители поддержали инициативу. И теперь несколько раз в год мы отвозим в «Участие» то, что собираем.
Одеяла, коврики, кастрюли, бинты, рис, гречка, лапша, корма... Обычно машину загружают полностью. В последний раз помощь доставляли в феврале. Но жители уже несут следующую партию, а значит, скоро вновь ехать в приют.
В этом году к работе присоединился Самарский спортивный лицей. Классный руководитель 6 «Б» класса, учитель английского языка Наталья Бехтина рассказала, что в учреждении проходила декада добрых дел. Ребята сами предлагали, чем заняться, и решили, что помогут именно приюту. Дети купили для собак корм, игрушки и отнесли для передачи в ТОС №1.
Сейчас в приюте «Участие» около 200 животных, в основном это собаки. Примерно четверть питомцев - с травмами.
- Отрадно, что у людей сохранились добрые чувства и желание помочь четвероногим. Не остаются в стороне и дети, к нам приезжает много школьников, - отметила организатор приюта «Участие» Ирина Блинова. - Представители ТОС №1 Октябрьского района - частые гости, они всегда привозят нам самое необходимое. Они сами собирают подарки для животных и доставляют их, ведь своего транспорта у нас нет.
Справка «СГ»
Подробнее узнать о том, как помочь некоммерческому приюту для бездомных животных «Участие», можно по тел.: 231-21-22, 8-917-106-07-22, на сайте приют-участие.рф, в группе «ВКонтакте». Корма, вещи, посуду можно оставить в будни в помещении ТОС №1 на ул. Осипенко, 20, 6-й подъезд, код 81 или 82.
Где встречаемся?
23 марта, 14:00
Школа №92 (пр. Карла Маркса, 183)
Районный брейн-ринг для волонтеров - знатоков жилищного законодательства и основ современного домовладения
28 марта, 14:00
Библиотека №8 (ул. Н. Панова, 30)
Встреча с членом Союза журналистов России, автором волшебных сказок о Самаре Марией Пашининой
С 11 по 14 апреля
Школа №54 (ул. Ерошевского, 29)
Районный этап городских соревнований по волейболу на Кубок главы Самары среди учащихся образовательных учреждений в 2017 году.
Бродячему животному повезет, если оно окажется в приюте. Там уж точно обогреют, накормят, вылечат и, может быть, даже подберут хозяина. Как правило, такие приюты содержатся на пожертвования, не отказываются от любой помощи добровольцев. ТОС №1 Октябрьского района оказывает регулярную помощь приюту для бездомных животных «Участие».
Председатель совета ТОС Елена Пронина рассказала, что жители дружат с приютом «Участие» уже три года. Познакомились, когда пытались пристроить бездомных котят. Выяснилось, что приюту нужна помощь. Необходимы корма, крупы, подстилки, посуда, лекарства и много чего еще.
- Мы подумали, что наши жители могут помочь, и кинули клич, разместили объявления на информационных досках, - говорит Пронина. - Многие разбирают лоджии, шкафы, старые вещи жалко выкинуть, а отдать некому. Мы предложили нести их в ТОС, чтобы потом передать в приют. Жители поддержали инициативу. И теперь несколько раз в год мы отвозим в «Участие» то, что собираем.
Одеяла, коврики, кастрюли, бинты, рис, гречка, лапша, корма... Обычно машину загружают полностью. В последний раз помощь доставляли в феврале. Но жители уже несут следующую партию, а значит, скоро вновь ехать в приют.
В этом году к работе присоединился Самарский спортивный лицей. Классный руководитель 6 «Б» класса, учитель английского языка Наталья Бехтина рассказала, что в учреждении проходила декада добрых дел. Ребята сами предлагали, чем заняться, и решили, что помогут именно приюту. Дети купили для собак корм, игрушки и отнесли для передачи в ТОС №1.
Сейчас в приюте «Участие» около 200 животных, в основном это собаки. Примерно четверть питомцев - с травмами.
- Отрадно, что у людей сохранились добрые чувства и желание помочь четвероногим. Не остаются в стороне и дети, к нам приезжает много школьников, - отметила организатор приюта «Участие» Ирина Блинова. - Представители ТОС №1 Октябрьского района - частые гости, они всегда привозят нам самое необходимое. Они сами собирают подарки для животных и доставляют их, ведь своего транспорта у нас нет.
Справка «СГ»
Подробнее узнать о том, как помочь некоммерческому приюту для бездомных животных «Участие», можно по тел.: 231-21-22, 8-917-106-07-22, на сайте приют-участие.рф, в группе «ВКонтакте». Корма, вещи, посуду можно оставить в будни в помещении ТОС №1 на ул. Осипенко, 20, 6-й подъезд, код 81 или 82.
Где встречаемся?
23 марта, 14:00
Школа №92 (пр. Карла Маркса, 183)
Районный брейн-ринг для волонтеров - знатоков жилищного законодательства и основ современного домовладения
28 марта, 14:00
Библиотека №8 (ул. Н. Панова, 30)
Встреча с членом Союза журналистов России, автором волшебных сказок о Самаре Марией Пашининой
С 11 по 14 апреля
Школа №54 (ул. Ерошевского, 29)
Районный этап городских соревнований по волейболу на Кубок главы Самары среди учащихся образовательных учреждений в 2017 году.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 марта 2017
135
23 марта 2017
162
23 марта 2017
327
23 марта 2017 , 19:35
135
25 марта с 15:00 до 17:00 на площади у фонтана на улице Осипенко соберутся представители...
23 марта 2017 , 17:33
104
Николай Меркушкин обсудил с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном перспективные направления сотрудничества
Рабочая встреча состоялась сегодня в рамках Дней Швеции, которые проходят в нашем регионе с 21...
23 марта 2017 , 17:18
122
В первый день апреля авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир...
23 марта 2017 , 17:02
126
1 50-й по счету спектакль «Не такой, как все», пройдет 26 марта, в преддверии...
23 марта 2017 , 16:41
309
Инцидент произошел в городе Отрадный на улице Первомайской. Местные жители пожаловались на...
23 марта 2017 , 16:37
499
По версии следствия, 10 марта этого года трое мужчин похитили 51-летнего мужчину из кафе...
23 марта 2017 , 16:31
162
Сообщение о госпитализации пенсионера поступило в полицию сегодня днем из больницы. По данным...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5860
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5155
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3942
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3908
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
999
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1059
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
939
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1734
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...