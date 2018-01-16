Жители Куйбышевского района поддержали фестиваль «Выходи гулять»

В субботу, 13 января, к всероссийскому фестивалю городской среды «Выходи гулять» присоединились жители Куйбышевского района Самары.



Во дворе дома №30 в Новомолодежном переулке прошел концерт с песнями и танцами. Не обошлось и без сказочных персонажей - Снегурочки и Зимы. Праздничную программу для детей и взрослых организовали сотрудники молодежного центра «Диалог».



Гости фестиваля собрались на благоустроенной площадке у дома №30. Игровой городок, хоккейное поле и удобные скамейки установили там еще несколько лет назад по муниципальной программе «Двор, в котором мы живем», которая задала старт масштабному преобразованию придомовых территорий в Самаре.



В 2017 году жители пятиэтажки в числе первых самарцев стали участниками приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», разработанного по инициативе Президента России Владимира Путина. Общим голосованием определили, что надо обновить фасад здания. По словам председателя совета дома Марии Буслаевой, работы пока не завершены в полном объеме, но разница

уже очевидна.



- Компания-подрядчик отремонтировала межпанельные швы, заменила окна в первом и во втором подъездах, на слуховых подвальных окнах установила решетки, - перечислила Буслаева. - Чего скрывать, до этого наш дом выглядел довольно убого.



Теперь подрядной организации осталось исправить некоторые замечания со стороны жильцов. После этого совет дома официально примет работы.



Управляющий микрорайоном «Центральный-3» Марина Максимова рассказала, что жильцы с самого начала активно участвовали в реализации программы «Формирование комфортной городской среды».



- Организовали постоянный общественный контроль, взаимодействовали с подрядчиком, высказывали свои пожелания и замечания. Все недочеты приняты к сведению и будут исправлены. Думаю, люди останутся довольны результатом, - подытожила Максимова.



Заместитель начальника отдела по работе с молодежью и общественными объединениями администрации Куйбышевского района Леон Оганян добавил, что участие в президентской программе - отличная возможность для горожан привести в порядок дворы и фасады домов.



- Проект реализуется в интересах жителей. Кроме того, успешный ремонт - прекрасный повод встретиться и пообщаться с соседями, провести время с семьей на свежем воздухе. Фестиваль «Выходи гулять» обязательно продолжится на территории Куйбышевского района, - сказал Оганян.