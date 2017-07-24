Жители Крутых Ключей приобщаются к буккроссингу

Инициативу создания точки буккроссинга проявили жители микрорайона, так как на территории Крутых Ключей библиотеки пока нет. На одном из собраний активных жителей и родилась такая идея.К реализации данного проекта подключились члены координационных советов всех шести общественных советов микрорайона. В реализации идеи участвовали несколько организаций: корпорацией «Кошелев проект» был приобретен специальный стилизованный арт объект «телефонная английская будка», управляющая компания «Авиакор-стандарт» подготовила площадку для установки своеобразной «избы-читальни».Жители с энтузиазмом наполнили библиотеку своими книгами, в чем их поддержал магазин «Метида». Со временем в микрорайоне появятся еще две такие «библиотеки».