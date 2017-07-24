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Жители Крутых Ключей приобщаются к буккроссингу

В среду, 19 июля, в Крутых Ключах была открыта первая «Свободная библиотека» уличного формата - читатель может принести книги из своей домашней библиотеки и обменять ее на понравившееся произведение, которое нужно вернуть после прочтения.

Инициативу создания точки буккроссинга проявили жители микрорайона, так как на территории Крутых Ключей библиотеки пока нет. На одном из собраний активных жителей и родилась такая идея.

К реализации данного проекта подключились члены координационных советов всех шести общественных советов микрорайона. В реализации идеи участвовали несколько организаций: корпорацией «Кошелев проект» был приобретен специальный стилизованный арт объект «телефонная английская будка», управляющая компания «Авиакор-стандарт» подготовила площадку для установки своеобразной «избы-читальни».

Жители с энтузиазмом наполнили библиотеку своими книгами, в чем их поддержал магазин «Метида». Со временем в микрорайоне появятся еще две такие «библиотеки».
 



Дата: 23 июля 2017 , 12:41
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Автор текста: Ирина Исаева
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