Жителей приглашают посетить клубы, где студенты Самарского университета занимаются яхтингом и танцами

Познакомиться с внеучебной деятельностью студентов все желающие смогут в субботу, 20 мая, с 10.00 до 16.00.



Как сообщает пресс-служба Самарского университета, эту уникальную возможность вуз предоставляет один раз в году - на традиционном празднике улицы Лукачёва. В этот день самарцы узнают о работе клубов, где студенты занимаются яхтингом, парапланеризмом, парашютизмом.



Также на площадке аэроклуба имени Юрия Тарасова посетители почувствуют себя пилотами за штурвалом самолёта, а студенты из клуба Robotick продемонстрируют свои изделия и предложат посетителям запрограммировать робота.



В этот день в воздух поднимутся квадрокоптеры уникальной разработки, а модели планеров сразятся в зрелищном воздушном бою. Кроме того, гостей научат поднимать крыло параплана и ловить тарелку фрисби.



На площадке перед бюстом Сергея Королёва разместится экспозиция клуба ретро-техники «Контур» с действующими образцами и выставка ретроавтомобилей.



Также гостей ждут студия салонных танцев, танцевальная лаборатория, клуб спелеологов - они проведут мастер-классы.



Подготовлена игровая программа и для самых маленьких.