Жителей небольших поселений Самарской области обеспечат высокоскоростным интернетом

В регионе реализуется программа устранения цифрового неравенства.



Как сообщил губернатору Николаю Меркушкину в ходе встречи президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, данная программа должна обеспечить высокоскоростным Интернетом жителей небольших населенных пунктов. Руководитель заявил, что к концу этого года по Самарской области работы будут завершены почти на 50%.



Также компания планирует в течение месяца приступить к выполнению в регионе новой программы, которая разработана по поручению президента России Владимира Путина. Она предусматривает подключение к высокоскоростному Интернету медицинских учреждений, что поможет заложить технологические основы для телемедицины.



- Будут выбраны подрядчики, согласован перечень учреждений. И в начале следующего года часть из них уже будет подключена, - рассказал Михаил Осеевский.



Также компанией «Ростелеком» создается региональная образовательная сеть для школ и других образовательных учреждений на базе волоконно-оптических линий связи.



Сейчас волоконно-оптические линии связи уже проложены. С 549 школами из 818 (67%) заключили контракты на оказание услуг связи. Еще 127 школ планируют подключить к сети в текущем году, 142 школы - в 2018 году.