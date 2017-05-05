Жителей Самары просят не отдыхать в лесу из-за обработки хвои химикатами

С 15 мая по 4 июня в Самарской области начнут химическую обработку лесов от насекомых - пилильщика-ткача звездчатого.



По данным регионального министерства лесного хозяйства, работы будут проводиться на территории Кинельского, Ново-Буянского, Ставропольского лесничеств. Для этого также привлекут авиацию.



Вещество от насекомого-вредителя распылят на территории площадью 7,6 тысячи гектаров. На эти работы выделили более семи миллионов рублей.



Министерство лесного хозяйства области просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. На обработанных участках установят предупредительные аншлаги о применении пестицидов и периоде действия ограничений.



Посетить лес разрешается только через 20 дней после окончания обработки.