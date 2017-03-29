Жителей Самары просят не бросать автомобили вдоль улиц и во дворах
Брошенные машины осложняют доступ к коммуникациям при ремонте теплосети.
Как сообщает пресс-служба ПТС, такие «подснежники» часто препятствуют проезду спецтехники к месту повреждения или находятся близко от участка проведения работ.
В частности, такой случай был зафиксирован на ул. Ерошевского, 70. Из-за оставленной во дворе машины устранение повреждения на теплосети было приостановлено на несколько часов. Все это время специалисты разыскивали владельца автомобиля. В результате оказалось, что хозяин авто находится за рубежом, а авто зимует во дворе. В связи с этим владельцев машин просят оставлять контактные телефоны под лобовым стеклом автомобилей для оперативной связи.
Как сообщает пресс-служба ПТС, такие «подснежники» часто препятствуют проезду спецтехники к месту повреждения или находятся близко от участка проведения работ.
В частности, такой случай был зафиксирован на ул. Ерошевского, 70. Из-за оставленной во дворе машины устранение повреждения на теплосети было приостановлено на несколько часов. Все это время специалисты разыскивали владельца автомобиля. В результате оказалось, что хозяин авто находится за рубежом, а авто зимует во дворе. В связи с этим владельцев машин просят оставлять контактные телефоны под лобовым стеклом автомобилей для оперативной связи.
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