Жителей Самары просят не бросать автомобили вдоль улиц и во дворах

Как сообщает пресс-служба ПТС, такие «подснежники» часто препятствуют проезду спецтехники к месту повреждения или находятся близко от участка проведения работ.В частности, такой случай был зафиксирован на ул. Ерошевского, 70. Из-за оставленной во дворе машины устранение повреждения на теплосети было приостановлено на несколько часов. Все это время специалисты разыскивали владельца автомобиля. В результате оказалось, что хозяин авто находится за рубежом, а авто зимует во дворе. В связи с этим владельцев машин просят оставлять контактные телефоны под лобовым стеклом автомобилей для оперативной связи.