Жителей Самары призывают сообщать о бесхозных строениях и земельных участках

В марте была запущена новая информационная система «Моя Самара», разработанная по инициативе главы города Олега Фурсова.



Интернет-сервис предназначен для сбора сообщений от жителей о незаконных свалках, ямах на дорогах, открытых колодцах и т.п. Он доступен по адресу http://map.samadm.ru.



- Новая система упрощает процесс диалога жителей с муниципалитетом: модератор после рассмотрения заявки сразу отправляет ее именно в то подразделение, которое уполномочено решать данный вопрос, - поясняет заместитель главы города - руководитель департамента управления делами администрации Александр Филатов.



С начала апреля «Моя Самара» пополнилась новым разделом - «Народная инвентаризация». Он рассчитан на то, чтобы при помощи жителей собирать информацию о бесхозных, заброшенных строениях и земельных участках. Необходимо пройти простую процедуру регистрации: указать адрес своей электронной почты и придумать пароль. После этого станет доступна возможность добавления информации на сайт. Выбрать разделы «Карта Самары»/«Состав карты»/«Народная инвентаризация». На интерактивной схеме города можно ставить точки по адресам, где обнаружены те или иные бесхозные объекты, с их описанием.



Сообщение обрабатывает модератор и направляет его в департамент управления имуществом. Сотрудники ДУИ собирают необходимую информацию по объекту и принимают первичное решение о его дальнейшей судьбе. На данный момент с жалобами на заброшенные строения обратилось уже более 50 человек. Часть из них уже получили ответы, с которыми может ознакомиться любой желающий там же, на интерактивной карте с отметками.



Руководитель департамента управления имуществом Сергей Черепанов пояснил, что вовлечение жителей в такое взаимодействие позволит эффективнее решать некоторые городские проблемы. Например, выявление незаконно используемых объектов, земельных участков и их легализация в конечном итоге обернутся дополнительными поступлениями в местный бюджет.



Выявленные бесхозные здания планируют ставить на учет и перепрофилировать под социальные нужды. После проведения ремонта или реконструкции в них можно будет разместить детские учебные учреждения, объекты здравоохранения, пункты охраны общественного порядка или сдать в аренду под магазины, парикмахерские, предприятия малого бизнеса.



Что же касается земельных участков, то их, как и строения, администрация планирует изымать и передавать более эффективным пользователям, которые будут следить за вверенным им имуществом и использовать его на благо жителей.



«Народная инвентаризация» позволит выявлять не только бесхозные помещения и земельные участки, но и незаконные киоски, автостоянки и подпольные игорные заведения. К решению вопроса по этим объектам власти будут подключать Росреестр и представителей правоохранительных органов.