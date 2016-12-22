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Жителей Самары приглашают поучаствовать в фотоконкурсе

Работы принимаются с 22 декабря. На конкурс, организатором которого выступает МАУ «Парки Самары», принимаются снимки, сделанные в парках: им. Ю. Гагарина, Победы и Дружбы. Итоги будут подводиться по каждой из номинаций в отдельности.
Селфи и фотографии с друзьями можно выкладывать в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте» в альбоме «Зимний фотоконкурс «Я в парке» 2016-2017» https://vk.com/album-71261402_239062905. Нужно указать название фотографии и парка, а также имя и фамилию автора.

Итоги будут подводиться каждую неделю. Автор фото, набравшего наибольшее количество «лайков», получит сертификат на два дня бесплатного проката коньков на катках парка Гагарина, Победы или Дружбы, а также абонемент на посещение ледовых горок. Для занявшего второе место будет предоставляться один день бесплатного проката коньков и пригласительный билет на ледовую горку. За третье место – пригласительный билет на ледовую горку.

В конкурсе недели участвуют снимки, выложенные, начиная с субботы. Итоги буду подводиться в 14:00 в пятницу следующей недели. Сертификаты вручаются в субботу и в воскресенье, следующие за подведением итогов. Сертификаты можно получить в пункте проката того парка, в котором была сделана фотография.

Конкурс продлится до 13 января 2017 года. Но если он будет востребован жителями, конкурс может быть продлен на весь период работы парковых катков.

Кроме того, предприятие приглашает всех желающих в парки города, чтобы оценить оформление новогодних елок, а затем проголосовать за самую красивую елку в официальной группе МАУ «Парки Самары» в социальной сети «Вконтакте». Голосование будет длиться до конца новогодних праздников. Его основная цель - узнать мнения и предпочтения посетителей парков, чтобы в следующие годы сформировать ориентир праздничного оформления.
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте МАУ «Парки Самары»: parki-samara.ru.
Дата: 22 декабря 2016 , 14:39
229
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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