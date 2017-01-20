Жителей Самары приглашают на выставку «Мир безответственных бездельников»

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции будут представлены картины, выполненные в стиле модерн и символизм, разнообразные по своему сюжету инастроению.Вход на открытие свободный. В остальные дни – 100 рублей. Более подробную информацию о выставке можно получить по телефону 333-47-80. Возрастное ограничение 18+.