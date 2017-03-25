Жителей Самары приглашают на производственные экскурсии
Самарских школьников, как, впрочем, и взрослых, отныне приглашают на экскурсии не только по историческим местам города, в музеи и парки чудес, но и… в заводские цеха.
Ребята на такие предложения с удовольствием откликаются. Им интересно видеть своими глазами, как вытачивают на станке детали, как работают турбины, собирается автомобиль или прессуется гранитная крошка. Два дня назад состоялся информационный тур по случаю запуска новой производственной экскурсии «Не боги горшки обжигают, а мастера» с посещением завода «Самарский стройфарфор». Она станет одной из многих, уже подготовленных для ребят, желающих получше узнать свою губернию и определиться в выборе будущей профессии.
«Производственную» экскурсионную программу придумал Региональный центр детского туризма - подразделение туроператора «Майс Маркет» при поддержке департамента туризма Самарской области. Управляющий Региональным центром детского туризма Сергей Рыжов сообщил:
- Проект развития промышленного и профориентационного туризма для нас является ключевым. Мы уже организуем экскурсии на булочно-кондитерские комбинаты, в тепличное хозяйство, где выращиваются овощи для города, в уникальное вагоноремонтное депо РЖД и самое сердце телевидения и радио - на ГТРК «Самара», а также на Сызранскую ГЭС и автомобильное производство. Теперь в этот ряд встает экскурсия на предприятие, изготавливающее изделия из керамики. Школьники с огромным интересом их посещают и там, на месте, размышляют о выборе реальных, востребованных профессий. Сейчас мы проводим переговоры с более чем десятью предприятиями о включении их в экскурсионный проект.
В рамках экскурсии две группы самарских школьников прошли по всей производственной цепочке в цехах «Стройфарфора», где изготавливаются отделочная плитка и сантехника. Узнали и увидели, как из куска глины может появиться нужное в строительстве изделие. А по пути на завод ребятам рассказали о современных профессиях, которые они могут освоить, и о тех, которым обучались их прабабушки-прадедушки на заре прошлого века. В завершение встречи ребята стали участниками викторины о профессиях, самые активные получили памятные призы.
- Открытие цикла производственных экскурсий на успешные предприятия Самарской области на регулярной основе - это замечательная возможность больше узнать о регионе, почерпнуть новые идеи и выбрать направление деятельности, что для школьников особенно важно, - считает руководитель регионального департамента туризма Михаил Мальцев.
Впрочем, эти программы ждут не только школьников, но и заинтересованную публику всех возрастов.
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