Жителей Самары приглашают на дизайн-выходные
В субботу и воскресенье, 5 и 6 мая, в Самаре пройдут «Большие дизайн-выходные» - крупнейшее дизайн-событие этого года. В нем примут участие более 1000 специалистов из России и ближнего зарубежья.
Это образовательный проект российского дизайн-сообщества. Он проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России. Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация профессионального сообщества. В качестве спикеров заявлены уже более 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики, среди которых Артем Геллер, Денис Кортунов, Олег Чулаков, Йован Савович.
Площадкой для «Выходных» станет отель «Холидей Инн» (ул. Алексея Толстого, 99).
Регистрация на мероприятие здесь. Участие бесплатное.
Это образовательный проект российского дизайн-сообщества. Он проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России. Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация профессионального сообщества. В качестве спикеров заявлены уже более 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики, среди которых Артем Геллер, Денис Кортунов, Олег Чулаков, Йован Савович.
Площадкой для «Выходных» станет отель «Холидей Инн» (ул. Алексея Толстого, 99).
Регистрация на мероприятие здесь. Участие бесплатное.
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