Жителей Самары приглашают на Единый день консультаций Росреестра

1 марта горожане могут посетить офисы Росреестра для получения консультации по услугам и вопросам деятельности ведомства. Также в мероприятии примут участие представители областной Кадастровой палаты.

Акция будет проведена впервые и пройдет одновременно по всей стране. Таким образом будет организовано масштабное информирование граждан о государственных услугах Росреестра, способах и формах их получения и о видах обратной связи с ведомством. Также посетителям расскажут о возможностях получения услуг Росреестра в электронном виде.