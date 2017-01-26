Житель Узбекистана проведет полгода в колонии за предоставление работы нелегальным мигрантам

При этом он предоставил им места проживания, а также помогал нелегальным мигрантам уклоняться от миграционного контроля со стороны уполномоченных органов.13 сентября минувшего года на основании переданных региональным Управлением ФСБ России данных в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ.11 января этого года решением Кировского районного суда мужчина был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 23 января приговор вступил в законную силу.