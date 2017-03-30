Житель Тольятти самовольно организовал автостоянки

Незаконно используемые коммерсантом земельные участки площадью почти 5 тысяч кв.м пришлось освободить.



Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, житель Тольятти самовольно огородил земельные участки площадью 1070 и 3740 кв. м, превратив их в автомобильные стоянки. Также он возвел посты охраны.



Согласно решению суда незаконные постройки и ограждения подлежали сносу. Приставы в отношении гражданина возбудили исполнительное производство, по которому мужчина должен был исполнить решение суда в пятидневный срок. Однако он не сделал этого.



Приставами в отношении гражданина было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также было составлено 45 административных протоколов по факту неисполнения содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера и 2 протокола по факту непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Даже после этого требования мужчина не исполнил.



Судебные приставы направили предложение в мэрию Тольятти о самостоятельном исполнении решения суда. Для этого было привлечено 20 рабочих, бульдозер, строительный кран и три КамАЗа. Были вывезены бетонные блоки, будки охраны, а также снесен забор по всему периметру участков.