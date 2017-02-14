Житель Тольятти пытался украсть продукты на 3 тыс. рублей

По данным полиции, злоумышленник пытался украсть продукты питания на сумму в 3 000 рублей. Продавец магазина заметил, как мужчина схватил товар, но успел ему помешать. Он удерживал злоумышленника до приезда стражей правопорядка. Предполагаемого вора - 28-летнего жителя одной из соседних областей, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.