Житель Тольятти пытался украсть продукты на 3 тыс. рублей
Инцидент произошел в одном из супермаркетов на бульваре Буденного в Тольятти.
По данным полиции, злоумышленник пытался украсть продукты питания на сумму в 3 000 рублей. Продавец магазина заметил, как мужчина схватил товар, но успел ему помешать. Он удерживал злоумышленника до приезда стражей правопорядка. Предполагаемого вора - 28-летнего жителя одной из соседних областей, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.
По данным полиции, злоумышленник пытался украсть продукты питания на сумму в 3 000 рублей. Продавец магазина заметил, как мужчина схватил товар, но успел ему помешать. Он удерживал злоумышленника до приезда стражей правопорядка. Предполагаемого вора - 28-летнего жителя одной из соседних областей, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.
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