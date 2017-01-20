Житель Тольятти отработает 100 часов за неуплату алиментов

Судебные приставы в отношении должника составили протокол по факту неуплаты средств на содержание ребенка. Постановлением мирового судьи гражданину назначено административное наказание в виде 100 часов обязательных работ. Если и после этого мужчина не будет исполнять свои родительские обязанности, он будет привлечен к уголовной ответственности.