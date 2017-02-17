Житель Тольятти осужден за незаконное производство бензина и дизтоплива

Установлено, что организованное им предприятие было оборудовано четырьмя аппаратами по переработке углеводородного сырья, системой очистки и охлаждения. Также на заводе имелись 11 цистерн, предназначенных для хранения готовой продукции. Производительность предприятия составляла до 40 кубометров бензина, дизельного топлива и мазута в сутки.В дальнейшем продукция реализовывалась через сеть автозаправочных станций Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района Самарской области.28 октября 2016 года на основании переданных региональным Управлением ФСБ материалов было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства.31 января 2017 суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.Кроме того, 16 февраля 2017 года на основании судебного решения нефтеперерабатывающая установка была уничтожена.