Житель Тольятти на 20 лет осужден за организацию убийства бизнес-партнера

В апреле 2015 года подсудимый под предлогом получения товара направил 31-летнего потерпевшего на территорию Нижегородской области. Там исполнитель нанес ему несколько смертельных ножевых ранений в область грудной клетки. Затем тело убитого было закопано в районе объездной дороги Дзержинска.Через несколько дней заказчик приехал на территорию Нижегородской области, где передал исполнителю обещанные средства.С весны 2015 года 31-летний погибший находился в федеральном розыске как без вести пропавший. Было зафиксировано, что последний раз его видели в городе Гороховец Владимирской области. В ходе розыска удалось установить, что пропавший стал жертвой преступления, а также вычислить личность предполагаемого убийцы. Впоследствии исполнитель убийства добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а также указал следователям место сокрытия тела.Во время предварительного расследования убийца признал свою вину в полном объеме, а также дал подробные признательные показания о совершенном преступлении по найму. В результате ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.Заказчик убийства, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере (на сумму 500 тысяч рублей) и организации убийства по найму с целью скрыть другое преступление, свою вину в ходе предварительного следствия не признал. По результатам судебного разбирательства коллегией присяжных заседателей мужчина был единогласно признан виновным. 31 января текущего года суд приговорил его к наказанию в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.