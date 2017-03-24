Житель Тольятти из-за долга по кредиту лишился Тойоты

Мужчина в прошлом году взял в одном из банков кредит под залог автомобиля.



Однако погашать ссуду он не стал. В связи с этим у гражданина накопился долг почти в 2 миллиона рублей.



Судебные приставы возбудили исполнительное производство об обращении взыскания на автомобиль Toyota Land Cruizer. В рамках производства должник неоднократно приглашался на прием в отдел, однако мужчина избегал встречи с приставами и скрывал от них машину.



Работниками Управления было вынесено постановление о розыске автомобиля, принадлежащего должнику и находящегося в залоге у банка. Вскоре судебные приставы установили местонахождение мужчины и его авто. Работники ведомства составили акт описи и ареста машины, который был передан банку на ответственное хранение.