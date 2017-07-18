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Житель Тольятти хранил в квартире 400 кустов марихуаны

Также он хранил в кладовке запасы высушенного наркотического растения.

Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали мужчину, который хранил в арендованной им квартире на улице Максима Горького 400 кустов марихуаны. Также в кладовке, расположенной в гаражно-погребном кооперативе на улице Ботанической, нашли высушенную марихуану массой не менее 7065 грамм.

Результаты оперативно-розыскной деятельности передадут следователям. По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства, и покушения на незаконные производство и сбыт наркотиков они решат вопрос о возбуждении уголовного дела. 




 
Дата: 18 июля 2017 , 15:20
166
Автор текста: Ксения Кармазина
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