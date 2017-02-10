Житель Тольятти 38 раз нарушил ПДД



Большую часть требований, содержащихся в документах, должник исполнил добровольно в установленный законом срок. Однако штрафы по 13 нарушениям, сумма по которым составила 25 тысяч рублей, мужчина оплачивать не торопился.



В связи с этим судебные приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в 13 тысяч рублей. Также должник был предупрежден, что в случае неуплаты задолженности, он будет ограничен в праве выезда за пределы РФ и управления авто.



В течение пяти дней мужчина погасил оставшуюся задолженность - 25 тысяч рублей и 13 тысяч рублей исполнительского сбора в доход государства, всего 38 тысяч рублей.