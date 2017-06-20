Житель Самары заплатит 1 млн рублей за незаконное подключение автомойки к своему дому

Из-за самовольной врезки специалисты отключили мужчину от системы водоснабжения.



Как сообщает пресс-служба СКС, житель Куйбышевского района Самары незаконно подключил к своему частному дому автомойку и автосервис, но за воду не платил.



Специалисты неоднократно обращались к мужчине с требованием привести в норму документацию и рассчитаться за потребляемую воду. Однако нарушитель не выходил на связь и продолжал потреблять услуги. В итоге от водоснабжения отключили не только здания, где предприниматель пытался устроить свой бизнес, но и жилой дом.



За уже потребленную воду по правилам, действующим в РФ, ему начислена сумма более 1 миллиона рублей. Водоснабжение восстановят только после должного оформления документов и оплаты счёта.