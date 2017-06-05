Житель Самары угнал иномарку, чтобы покататься, но попал в аварию

На днях по подозрению в угоне автомобиля сотрудники полиции задержали 29-летнего самарца.



Как следует из собранных материалов, предполагаемый злоумышленник проходил мимо дома на улице Енисейской. В одной из припаркованных во дворе иномарок он заметил свою давнюю знакомую – в салоне автомобиля девушка слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней. Через некоторое время девушка отлучилась, оставив ключи от машины в замке зажигания. Мужчина пересел на водительское сиденье и уехал. Однако около одного из домов на улице Георгия Димитрова он не справился с управлением и столкнулся с другим авто.



В это же время в отдел полиции с заявлением о пропаже иномарки обратился ее владелец – 49-летний самарец. Он пояснил, что ключи от припаркованного возле дома транспорта попросила у него знакомая. Однако спустя некоторое время приятельница сообщила о пропаже автомобиля, и о том, кто может быть причастен к этому.



Вскоре сотрудники полиции выяснили, что угнанный автомобиль попал в ДТП. Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Оказалось, что мужчина был пьян.



В настоящее время по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.