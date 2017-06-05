Житель Самары угнал иномарку, чтобы покататься, но попал в аварию
На днях по подозрению в угоне автомобиля сотрудники полиции задержали 29-летнего самарца.
Как следует из собранных материалов, предполагаемый злоумышленник проходил мимо дома на улице Енисейской. В одной из припаркованных во дворе иномарок он заметил свою давнюю знакомую – в салоне автомобиля девушка слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней. Через некоторое время девушка отлучилась, оставив ключи от машины в замке зажигания. Мужчина пересел на водительское сиденье и уехал. Однако около одного из домов на улице Георгия Димитрова он не справился с управлением и столкнулся с другим авто.
В это же время в отдел полиции с заявлением о пропаже иномарки обратился ее владелец – 49-летний самарец. Он пояснил, что ключи от припаркованного возле дома транспорта попросила у него знакомая. Однако спустя некоторое время приятельница сообщила о пропаже автомобиля, и о том, кто может быть причастен к этому.
Вскоре сотрудники полиции выяснили, что угнанный автомобиль попал в ДТП. Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Оказалось, что мужчина был пьян.
В настоящее время по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как следует из собранных материалов, предполагаемый злоумышленник проходил мимо дома на улице Енисейской. В одной из припаркованных во дворе иномарок он заметил свою давнюю знакомую – в салоне автомобиля девушка слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней. Через некоторое время девушка отлучилась, оставив ключи от машины в замке зажигания. Мужчина пересел на водительское сиденье и уехал. Однако около одного из домов на улице Георгия Димитрова он не справился с управлением и столкнулся с другим авто.
В это же время в отдел полиции с заявлением о пропаже иномарки обратился ее владелец – 49-летний самарец. Он пояснил, что ключи от припаркованного возле дома транспорта попросила у него знакомая. Однако спустя некоторое время приятельница сообщила о пропаже автомобиля, и о том, кто может быть причастен к этому.
Вскоре сотрудники полиции выяснили, что угнанный автомобиль попал в ДТП. Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Оказалось, что мужчина был пьян.
В настоящее время по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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