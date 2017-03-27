Житель Самары угнал Хендэ, прицепив его тросом к внедорожнику

В полицию поступило сообщение о краже автомобиля Hyundai Solaris 2016 года выпуска от дома на улице Арцыбушевской в Самаре.



41-летний потерпевший оценил ущерб на сумму около полумиллиона рублей.



Вскоре подозреваемый в хищении авто был установлен и задержан полицейскими в течение суток. Как выяснили правоохранители, предполагаемый злоумышленник – 31-летний житель Самары, подъехав на внедорожнике, прицепил иномарку на трос, после чего отогнал ее в место отстоя. Мужчина признался, что хотел продать похищенный автомобиль на запчасти.



Это не первый эпизод в его криминальной биографии: ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. В настоящее время он задержан. Машина возвращена законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.