Житель Самары после семейной ссоры обстрелял полицейских, один пострадал

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 сентября, около одного из домов в Промышленном районе.



По сообщению граждан, у дома были слышны звуки стрельбы. Когда полицейские приехали по адресу, неизвестный несколько раз выстрелил в них с балкона дома. 42-летний старший сержант полиции получил травму головы и был госпитализирован. Стрелявшим оказался 32-летний местный житель, которого задержали на месте происшествия. По предварительной версии полиции, причиной стрельбы был стресс у мужчины из-за сложившихся семейных обстоятельств.



У подозреваемого изъяли пневматическое ружье с оптическим прицелом без номера, бронежилет и два ножа.



По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник арестован, жизни сотрудника полиции ничего не угрожает, сообщает ГУ МВД по Самарской области.