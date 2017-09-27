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Главная/Лента новостей/

Житель Самары после семейной ссоры обстрелял полицейских, один пострадал

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 сентября, около одного из домов в Промышленном районе.

По сообщению граждан, у дома были слышны звуки стрельбы. Когда полицейские приехали по адресу, неизвестный несколько раз выстрелил в них с балкона дома. 42-летний старший сержант полиции получил травму головы и был госпитализирован. Стрелявшим оказался 32-летний местный житель, которого задержали на месте происшествия. По предварительной версии полиции, причиной стрельбы был стресс у мужчины из-за сложившихся семейных обстоятельств.

У подозреваемого изъяли пневматическое ружье с оптическим прицелом без номера, бронежилет и два ножа.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник арестован, жизни сотрудника полиции ничего не угрожает, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 
Дата: 26 сентября 2017 , 21:39
298
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63.мвд.рф
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