Житель Самары после семейной ссоры обстрелял полицейских, один пострадал
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 сентября, около одного из домов в Промышленном районе.
По сообщению граждан, у дома были слышны звуки стрельбы. Когда полицейские приехали по адресу, неизвестный несколько раз выстрелил в них с балкона дома. 42-летний старший сержант полиции получил травму головы и был госпитализирован. Стрелявшим оказался 32-летний местный житель, которого задержали на месте происшествия. По предварительной версии полиции, причиной стрельбы был стресс у мужчины из-за сложившихся семейных обстоятельств.
У подозреваемого изъяли пневматическое ружье с оптическим прицелом без номера, бронежилет и два ножа.
По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник арестован, жизни сотрудника полиции ничего не угрожает, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По сообщению граждан, у дома были слышны звуки стрельбы. Когда полицейские приехали по адресу, неизвестный несколько раз выстрелил в них с балкона дома. 42-летний старший сержант полиции получил травму головы и был госпитализирован. Стрелявшим оказался 32-летний местный житель, которого задержали на месте происшествия. По предварительной версии полиции, причиной стрельбы был стресс у мужчины из-за сложившихся семейных обстоятельств.
У подозреваемого изъяли пневматическое ружье с оптическим прицелом без номера, бронежилет и два ножа.
По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник арестован, жизни сотрудника полиции ничего не угрожает, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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