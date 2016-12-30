Житель Самары осужден на год за незаконное заселение в дом иностранцев

В июне этого года региональным Управлением ФСБ России получена информация, что 25-летний житель Самары поселил в своем доме граждан Узбекистана. При этом мужчина знал, что иностранцы находятся на территории РФ незаконно и уклоняются от выезда за её пределы.



По факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ было возбуждено уголовное дело.



20 декабря по решению суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.



Также, 40-летняя местная жительница незаконно поставила иностранных граждан на миграционный учет по адресу её квартиры в Красноглинском районе Самары.



Более 40 граждан Узбекистана и Таджикистана незаконно пребывали в РФ. Прибыв в Самару, они не оформляли постановку на миграционный учет в установленном законом порядке, а обращались к женщине. Последняя за денежное вознаграждение фиктивно регистрировала их в своей квартире, зная, что они там проживать не будут.



В отношении женщины по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ было возбуждено уголовное дело. Также были дополнительно возбуждены 3 уголовных дела по той же статье по эпизодам преступной деятельности.



19 декабря на основании приговора мирового судьи гражданка признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 14000 рублей.