Житель Самары лишился Мазды из-за долга по кредиту

Однако мужчина не совершал ежемесячные платежи и накопил 647 тысяч рублей долга. Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство. В его рамках специалисты пригласили должника на прием в отдел, где ему вручили соответствующее постановление.Автомобиль марки Mazda 3, на которой должник и приехал, был описан и арестован. Судебные приставы передали транспорт взыскателю.