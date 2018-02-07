Житель Самары хотел заказать убийство тещи и тестя

42-летний подозреваемый задержан сотрудниками полиции.



- Предварительно установлено, что мужчина пытался организовать убийство 49-летней тещи и 52-летнего тестя за 1 миллион рублей. Через знакомого он искал исполнителя, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Несмотря на то, что предполагаемые жертвы уехали в Анапу, подозреваемый настаивал на убийстве. Мужчина встретился с исполнителем убийства, являющегося сотрудником полиции, и передал ему в качестве предоплаты 15 тысяч рублей и фотографию родственницы. Оставшуюся часть суммы он пообещал после совершения убийства.



Следователи возбудили уголовное дело по факту организации приготовления к убийству по найму для получения наследства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.