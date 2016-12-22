Житель Самарской области утюгом обжег свою мать и украл у нее деньги
Инцидент произошел в квартире дома на улице Жукова в Тольятти.
По версии сотрудников полиции, 32-летний мужчина причинил ожоги утюгом своей 63-летней матери и похитил у нее деньги.
О случившемся в полицию сообщил старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить. Вскоре полицейские задержали мужчину.
В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
По версии сотрудников полиции, 32-летний мужчина причинил ожоги утюгом своей 63-летней матери и похитил у нее деньги.
О случившемся в полицию сообщил старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить. Вскоре полицейские задержали мужчину.
В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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