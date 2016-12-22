Житель Самарской области утюгом обжег свою мать и украл у нее деньги

По версии сотрудников полиции, 32-летний мужчина причинил ожоги утюгом своей 63-летней матери и похитил у нее деньги.О случившемся в полицию сообщил старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить. Вскоре полицейские задержали мужчину.В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.