Житель Самарской области украл 33 плитки шоколада, чтобы подарить их подругам

Необычный инцидент произошел в магазине, расположенном на улице Победы в Сызрани.



В полицию обратилась 61-летняя сотрудница торговой точки. Женщина сообщила, что из магазина похищено 33 плитки шоколада различных марок на общую сумму более 2900 рублей.



На следующий день полицейские задержали предполагагаемого вора. Им оказался ранее не судимый 19-летний житель Сызрани. В содеянном молодой человек признался и рассказал, что часть шоколада съел сам, а несколько плиток подарил подругам.



В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.