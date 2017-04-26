Житель Самарской области сделал сиротой ребенка своей любовницы
24 апреля 2016 года ушла из дома и не вернулась 32-летняя жительница Новокуйбышевска.
Как сообщает СУ СК по Самарской области, вскоре правоохранители задержали подозреваемого, который мог быть причастен к пропаже женщины. Им оказался 30-летний мужчина, проживающий в Чапаевске. После того как он рассказал об обстоятельствах преступления, тело пропавшей с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу в районе поселка Океан. Однако в ходе допроса мужчина отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого, говорится в сообщении регионального следственного комитета.
По факту убийства возбудили уголовное дело.
Sgpress.ru также стало известно, что женщина жила одна со своим несовершеннолетним сыном. С задержанным у нее была любовная связь, а у мужчины была своя семья.
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Как сообщает СУ СК по Самарской области, вскоре правоохранители задержали подозреваемого, который мог быть причастен к пропаже женщины. Им оказался 30-летний мужчина, проживающий в Чапаевске. После того как он рассказал об обстоятельствах преступления, тело пропавшей с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу в районе поселка Океан. Однако в ходе допроса мужчина отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого, говорится в сообщении регионального следственного комитета.
По факту убийства возбудили уголовное дело.
Sgpress.ru также стало известно, что женщина жила одна со своим несовершеннолетним сыном. С задержанным у нее была любовная связь, а у мужчины была своя семья.
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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