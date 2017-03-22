Житель Самарской области погасил 850 тысяч рублей долгов по алиментам

В отношении нерадивого отца было возбуждено исполнительное производство, а также был применен целый комплекс мер принудительного исполнения: приставы арестовали бытовую технику, ограничили мужчину в правах на управление и регистрацию транспортных средств, а также запретили должнику выезд за пределы России. Кроме того, в отношении горе-отца был составлен административной протокол, в результате чего суд назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.Судебные приставы предупредили должника, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих обязательств ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 1 год. Данные меры возымели свой эффект: мужчина погасил свою задолженность, после чего исполнительное производство было окончено.