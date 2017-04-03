Житель Самарской области осужден за уклонение от уплаты алиментов

Мужчина не исполнял решение суда, уклоняясь от уплаты алиментов без уважительных причин.



В марте 2016 года судебные приставы возбудили соответствующее исполнительное производство. Должник более двух месяцев не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетней дочери, поэтому мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов. Однако после этого он продолжил уклоняться от уплаты алиментов.



Мужчина не пытался найти работу, на учет в качестве безработного не вставал. В итоге задолженность гражданина перед ребенком составила 35 тысяч рублей. Судом было установлено, что отец уклонялся от уплаты алиментов без уважительных причин.



По факту неуплаты родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно, мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев. Также у осужденного будут удерживать 5% заработка в доход государства.