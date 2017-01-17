Житель Самарской области осужден на 2,5 года за взрыв на предприятии

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, следствием и судом установлено, что 13 сентября 2015 года в результате попадания паров изобутан-изобутиленовой фракции в операторную факельной установки в ней создалась опасная концентрация паровоздушной смеси, что привело к взрыву на ООО «Тольяттикаучук». В результате один из рабочих скончался на месте происшествия от полученных повреждений, а другому причинен вред здоровью средней тяжести. Однако взрыва можно было избежать, если бы обвиняемый предпринял своевременные меры по остановке под свою ответственность отдельных узлов, агрегатов, оборудования установки.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2, 5 года условно с испытательным сроком на 2,5 года.